¡ãÀäÌ¯¤Ê»ÅÊÖ¤·¡ª¡©¡äÃ¶Æá¤¬¥à¥«¤Ä¤¯¡Á¡ª¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤È¤¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê¹Ô¤¦»ÅÊÖ¤·¤È¤Ï¡ª¡©¡ÚÁ°ÊÔ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥¢¥±¥ß¡£º£Æü¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸4¿Í¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¤¹¡£º£Æü½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤ë¤¯ÍÛµ¤¤Ê¥Ï¥ë¥Ê¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¤À³Ê¤Î¥ß¥¦¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Î¥È¥â¥ß¡£¤½¤ì¤¾¤ì¿´¤«¤é°¦¤¹¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤ÉÄ¹¤¯°ì½ï¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢É×ÉØ¥²¥ó¥«¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ä¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤ë¤â¤Î¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤äÅÜ¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«À²¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤Ä¤¤ºÇ¶áÃ¶Æá¤È¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»ä¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤è¡ª¡×¤ÈÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¼ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¥°¥Á¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¡£¡Öº£¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óµÙÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤ó¤«¤ª»ÅÃÖ¤¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡ª¡×»ä¤¬¸À¤¦¤È3¿Í¤Ï¡Ö¤¦¡Á¤ó¡£¤ª»ÅÃÖ¤¤«¤¡¡Ä¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Ï¥ë¥Ê¤¬ÏÃ¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ë¥Ê¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¤Î´ÉÍý¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ÉÔÍÑÉÊ¤òÇä¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¥ß¥¦¤âÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÉþ¤òÀöÂõ¤¹¤ë¤È¤¤Ëµ¤À²¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£É×ÉØ´Ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¹¡£
¤ß¤ó¤ÊÉ×ÉØ¤ÎÃç¤Ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔËþ¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£¡Öº¤¤Ã¤¿Ã¶Æá¤Ë¤ª»ÅÃÖ¤¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¥à¥«¤Ä¤¯¤«¤é»ÅÊÖ¤·¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¹¥«¤Ã¤È¤¹¤ëÊýË¡¤Ç²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ë¥Ê¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¤òÇä¤êÊ§¤Ã¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¡£¥ß¥¦¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÉþ¤È¥È¥¤¥ìÍÑÉÊ¤ò°ì½ï¤ËÀö¤Ã¤¿¤ê¡¢·ù¤¤¤ÊÌîºÚ¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Îµ¤À²¤é¤·¤ÎÊýË¡¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤ò¤¦¤Þ¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¥³¥Ä¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡µÓËÜ¡¦Êª¹¾Áë¹á¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò
¤ª¼ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¥°¥Á¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¡£¡Öº£¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óµÙÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤ó¤«¤ª»ÅÃÖ¤¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡ª¡×»ä¤¬¸À¤¦¤È3¿Í¤Ï¡Ö¤¦¡Á¤ó¡£¤ª»ÅÃÖ¤¤«¤¡¡Ä¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Ï¥ë¥Ê¤¬ÏÃ¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ë¥Ê¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¤Î´ÉÍý¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ÉÔÍÑÉÊ¤òÇä¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¥ß¥¦¤âÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÉþ¤òÀöÂõ¤¹¤ë¤È¤¤Ëµ¤À²¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£É×ÉØ´Ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¹¡£
¤ß¤ó¤ÊÉ×ÉØ¤ÎÃç¤Ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔËþ¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡£¡Öº¤¤Ã¤¿Ã¶Æá¤Ë¤ª»ÅÃÖ¤¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¥à¥«¤Ä¤¯¤«¤é»ÅÊÖ¤·¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¹¥«¤Ã¤È¤¹¤ëÊýË¡¤Ç²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ë¥Ê¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¥â¥Î¤òÇä¤êÊ§¤Ã¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¡£¥ß¥¦¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÉþ¤È¥È¥¤¥ìÍÑÉÊ¤ò°ì½ï¤ËÀö¤Ã¤¿¤ê¡¢·ù¤¤¤ÊÌîºÚ¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Îµ¤À²¤é¤·¤ÎÊýË¡¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤ò¤¦¤Þ¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¥³¥Ä¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡µÓËÜ¡¦Êª¹¾Áë¹á¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò