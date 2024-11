全長2メートルの「車力の巨人クッション」が爆誕!「Pococha x 進撃の巨人コラボキャンペーン」のプレゼントとして登場しています。

株式会社ディー・エヌ・エーが運営するライブコミュニケーションアプリ「Pococha(ポコチャ)」と、世界的人気を誇る「進撃の巨人」との初のコラボレーション「Pococha x 進撃の巨人コラボキャンペーン」。開催期間は、11月1日〜11月14日とすでにスタートしています。

11月8日に予定されている「劇場版『進撃の巨人』完結編 THE LAST ATTACK」の公開を記念した本コラボレーションは、9月からSNSキャンペーンなどを開催。

11月1日から始まった新企画では、Pocochaの各所に「進撃の巨人」が出現。

エレンやリヴァイと作品内屈指の印象的なセリフが組み合わさったデザインや、劇場作品をイメージしたデザインのコラボアイテム3種類をアプリ内で楽しむことができます。

そして、「車力の巨人クッション」がプレゼントとして登場しているのは、「ポコチャ進撃のプレゼントキャンペーン」です。

Pocochaの公式Xアカウントをフォローのうえ、アプリ内で応募した人の中から抽選で1名に「車力の巨人クッション」が当たります。クッションは全長2メートルの特大サイズで、「車力の巨人」の口の中に入ったような感覚を楽しむことができるそうです。

また同じく抽選で200名に、場面写真入りのオリジナルQUOカード1000円分(全4種)がランダムで1枚当たります。

キャンペーン期間中にPocochaへログインし、配信の視聴時間やコメント回数などが条件のミッションを達成したユーザーには限定コラボプロフィールをプレゼント。

エレン、ミカサ、リヴァイ、ハンジがデザインされた全4種類のプロフィールは、ミッションをクリアすることでコンプリートすることが可能です。

さらに数々の名シーンとともに作品を彩った名曲たちがPocochaに追加。追加楽曲は、コラボレーション終了後もカラオケ機能などで楽しむことができます。

追加楽曲一覧

・「僕の戦争」神聖かまってちゃん (The Final Season Part 1オープニングテーマ)

・「The Rumbling」SiM (The Final Season Part 2オープニングテーマ)

・「夕暮れの鳥」神聖かまってちゃん (Season 2エンディングテーマ)

・「Name of Love」cinema staff (Season 3 Part.2エンディングテーマ)

・「UNDER THE TREE」SiM (The Final Season完結編(前編)主題歌)