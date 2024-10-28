¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ vs DeNA¡í2017Ç¯¤ÎºÆ¸½¡í¤«!?¡¡¡í»Ë¾åºÇÂç¤Î²¼¹î¾å¡í¤«!?
ÆüËÜ¥Ï¥à¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤º¡¢°µ´¬¤Î3Ï¢¾¡¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤·¡¢ºå¿À¡¢µð¿Í¤òÅÝ¤·¤Æ¥»¡¦¥ê¡¼¥°3°Ì¤«¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿DeNA
MLB¤ËÂ³¤¡¢NPB¤â¤¤¤è¤¤¤è2024Ç¯¥·¡¼¥º¥óºÇ½ª·èÀï¤Ø¡½¡½¡£ÅÁÀâ¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ê¹¥¥«¡¼¥É¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁí¤¶¤é¤¤¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£DeNA¤Î¸÷ÌÀ¤È²ÝÂê
2017Ç¯¤ÎºÆ¸½¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£Åö»þ¤âDeNA¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤«¤éCS¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢²¼¹î¾å¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¿Ê½Ð¡£·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤òÆÈÁö¤ÇÀ©¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢4¾¡2ÇÔ¤ÇÆüËÜ°ì¤Î±É´§¤ò¾¡¤Á³Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢2017Ç¯¤ÎºÆ¸½¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬°µÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¤Ïµð¿Í¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢DeNA¤â·ù¤ÊÁê¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤ÏÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Î¤ª¸Ô¥Ë¥»á¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤³¤¬·ù¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÂÇÀþ¤ÎÉÝ¤µ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌÜÀþ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢ËÒ½¨¸ç¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢º´Ìî·ÃÂÀ¡¢µÜ粼ÉÒÏº¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë·Ð¸³¼Ô¤¬ÊÂ¤ÖÂÇÀþ¤Î¤Û¤¦¤¬µð¿ÍÂÇÀþ¤è¤ê¤âÉÝ¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
³Î¤«¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤À¤±¸«¤ì¤Ð¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î.259¤ËÂÐ¤·¡¢DeNA¤Ï.256¤È°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÂÇÀþ¤ÎÁÈ¤ßÊý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤â¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ç³ÊÃÊ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö9·î°Ê¹ß¡¢ËÒ¤ò5ÈÖ¤«¤é2ÈÖ¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤·¡¢Â³¤±¤Æº´Ìî¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢µÜ粼¤ÈÊÂ¤ÖÂÇ½ç¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊÂ¤Ó¤Î¤Û¤¦¤¬³ê¤é¤«¤ÇÁê¼ê¤Ï·ù¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿¤¹¤®¤ë¥Ð¥ó¥Èºö¤âºÇ¶á¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»°±º´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤¬¥°¥Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢·üÇ°ÅÀ¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¼ººö¿ô12µåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤À¡£
¡ÖÆâÌî¿Ø¤Ï¥¨¥é¡¼¤¬Â¿¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤â¶¹¤¤¤Î¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼é¤ë¿¹·ÉÅÍ¤ÏCS¤Ç¤âÁ÷µå¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¡¢·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹¥ºàÎÁ¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¥¨¡¼¥¹Åì¹î¼ù¤¬CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÆùÎ¥¤ì¤òµ¯¤³¤·¡¢CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²óÈò¡£¤½¤Î²óÉü¶ñ¹ç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÖËÜÍè¡¢º¸¤Ç¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÅì¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¶ì¼ê¤È¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£2017Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¡¢Åö»þ¿·¿Í¤À¤Ã¤¿茺¸ýÍÚÂç¤¬¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÉð´ï¤Ë8²ó1»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Î²÷Åê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Åì¤¬100¡ó¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢茺¸ý¤¬2017Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¹¥Åê¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢CS¤Ç¹¥Åê¤·¤¿µÈÌî¸÷¼ù¤äÂç´Ó¿¸°ì¡¢ÅÐÈÄ´Ö³Ö¤¬Ã»¤¯¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤¤È¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤¬¤É¤ì¤À¤±Æ§¤óÄ¥¤ì¤ë¤«¡£¼å¤«¤Ã¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õ¤â¾¯¤·¤º¤ÄÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¸Ø¤ëÎò»ËÅªÀïÎÏ
DeNA¤Î¹¥ºàÎÁ¤È²ÝÂê¤òµó¤²¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¤É¤ì¤À¤±ËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¼¡Âè¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¶áÆ£·ò²ð¤ÈÌøÅÄÍª´ô¤¬CS¤«¤éÉüµ¢¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡Ö9·î¤Ë¼ã´³ÂÆ§¤ß¤·¤¿°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌøÅÄ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¶áÆ£¤Þ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¡¢Èô¼Ö³ÑÍî¤Á¤Î¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£Èà¤é¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ºÂÇÀþ¤ÎÊÂ¤Ó¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£µÜ·òÂÀ¤Î6ÈÖ¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þÅìÍ¤µþ¤¬9ÈÖ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤âÉÝ¤¤¡£¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢ÍÞ¤¨¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥¹¥Ê¤Î¾õÂÖ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹¥ºàÎÁ¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î½¼¼ÂÀïÎÏ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤âÆüËÜ¥Ï¥à¤ò°µÅÝ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë£·Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢ËÜÍè¤ÎÀïÎÏ¤¬Ìá¤ë¤ÈÃÏÎÏ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢9·î¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤Æ¥Ô¡¼¥¯¤ò¸å¤í¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤âº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£µ¨¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¹¶·â¡¦¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¡¦Åêµå¤¹¤Ù¤Æ¤¬¹â¿å½à¤Ç·ä¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó91¾¡¤ÏÎòÂå7°Ì¥¿¥¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µåÃÄ2ÅÙÌÜ¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹200ÅÀÄ¶¤òµÏ¿¡£Ä¶Åê¹âÂÇÄã¤À¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï1ÅÀ¤Î²ÁÃÍ¤¬ÎãÇ¯¤è¤ê¤â¹â¤¯¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤Î·æ½ÐÅÙ¤Ï¥×¥íÌîµå»Ë¾åºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎµðÂçÀïÎÏ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ï¥¹¥¤¬¤Ê¤¤¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿µð¿Í¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢CS¤ËÂÐ¤¹¤ë½àÈ÷¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖCS¤ÏÁ´»î¹ç¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸´ü´ÖÃæ¡¢µð¿Í¤Ï¼çÎÏÁª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¸áÁ°Ãæ¤ËÄ´À°Îý½¬¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï4ÈÖ¤Î»³ÀîÊæ¹â¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¤·¡¢¼ÂÀï·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì»þ´ü¡¢¥Ú¥Ê¥ó¥È¤òÀ©¤·¤Æ¤âCS¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤Î´íµ¡°Õ¼±¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤³¤¦¤·¤¿ÀïÎÏÌÌ¡¢°Õ¼±ÌÌ¤Ç¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤Ï¡Ö¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Î²ÁÃÍ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¥ê¡¼¥°¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÃù¶â42¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢DeNA¤ÏÃù¶â2¡£¤½¤Îº¹¤¬40¤â¤¢¤ë¤Î¤Ï¹Í¤¨¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
2010Ç¯¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤«¤éÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¤ÏÃù¶â8¤À¤Ã¤¿¡£à»Ë¾åºÇÂç¤Î²¼¹î¾åá¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÊÉ¤ÏÊ¬¸ü¤¤¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡£
Ê¸¡¿¥ª¥°¥Þ¥Ê¥ª¥È¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò