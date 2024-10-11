¤â¤¦Èè¤ì¤¿¤è¡Ä¡£»Å»ö¤Î½ÅÀÕ¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤¿54ºÐ¥¨¥ê¡¼¥È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¡ÖÁá´üÂà¿¦¤¹¤ì¤Ð3,000Ëü±ß¡×¤ÎÊç½¸¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿·ë²Ì¡¢È¾Ç¯¤ÇÂç¸å²ù¤·¤¿¥ï¥±¡ÚFP¤Î½õ¸À¡Û
¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³äÁýÂà¿¦¶â¤òÄó¼¨¤·¤ÆÁá´üÂà¿¦¼Ô¤òÊç½¸¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âà¿¦¶â¤¬Âç¤¤¯¾å¾è¤»¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤«¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÀè¹Í¤¨¤º¤ËÁá´üÂà¿¦¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÂç¤¤Ê¸å²ù¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Áá´üÂà¿¦¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿Ç¯¼ý1,200Ëü±ß¡¦¸µ¥¨¥ê¡¼¥È²ñ¼Ò°÷¤ÎÌÚÂ¼Éð¤µ¤ó¡Ê54ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤òÎã¤Ë¡¢Áá´üÂà¿¦¤ÇÃí°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æî¿¿ÍýFP¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦¶â3,000Ëü±ß¤ËÃù¶â1,000Ëü±ß¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡Ä
ÌÚÂ¼Éð¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¢54ºÐ¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤ËÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿Âç¼êÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤òÁá´üÂà¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î±Ä¶È¿¦¤Ç±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£Í¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢50ºÐ¤Î¤È¤¤ËËÜ¼Ò¤Î±Ä¶ÈÉôÄ¹¤Ë¾º¿Ê¤·¡¢Ç¯¼ý¤â1,200Ëü±ß¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¿¤«¤é¸«¤ì¤Ð¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÉôÄ¹¤È¤·¤Æ³Æ±Ä¶È½ê¤Î±Ä¶È¿ä¿Ê¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¿´¿È¤È¤â¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤¤¯¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢ºòÇ¯²ñ¼Ò¤«¤é¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤Î¤¿¤áÁá´üÂà¿¦¤ÎÊç½¸¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¼¤á¤ì¤Ð60ºÐ»þ¤ÎÂà¿¦¶â¤ÎÍ½Äê³Û¤¬2,000Ëü±ßÄøÅÙ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤È1,000Ëü±ß¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ3,000Ëü±ß»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¿´¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÁá´üÂà¿¦¤Ë·¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤âÃ£¤âÆÈÎ©¤·¡¢¤ª¶â¤Î¤«¤«¤ë»³¾ì¤Ï±Û¤¨¤¿¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£º£¤Ê¤éÂà¿¦¶â¤¬3,000Ëü±ß¤â¤â¤é¤¨¤ë¤·¡¢ÃùÃß¤À¤Ã¤Æ1,000Ëü±ß¤¢¤ë¡£¼¤á¤Æ¤«¤éÀè¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£4,000Ëü±ß¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤ÐÇ¯¶â¼õµë¤Þ¤ÇÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¤³¤¦¤·¤ÆÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢Áá´üÂà¿¦¤ÎÊç½¸¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯·Á¤ÇÂà¿¦¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Åö½é¤Ï½½Ê¬¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Æ¼«Í³¤Ë»¶Êâ¤â¤Ç¤¤ëÆü¡¹¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏºÇ½é¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¸µ¡¹»Å»ö°ì¶Ú¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ë¡¢¼ñÌ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í§¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¸½Ìò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È²ñ¤¦µ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÄÌÄ¢¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¤ª¶â¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡¢¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤ÏË»¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼«Ê¬¤Ï²Ë¡£¤ª¶â¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÂà¿¦¤·¤ÆÌóÈ¾Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¡¢Âç¤¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÏÍ§¿Í¤«¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ê°Ê²¼FP¡Ë¤Ë¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤È60ºÐ¤ÇÃùÃß¤¬Äì¤òÆÍ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¸½¼Â
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î²È·×¤Î¼ý»Ù¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁêÃÌ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
É×¡¡ÌÚÂ¼ Éð¤µ¤ó¡Ê54ºÐ¡Ë¡§¸µ²ñ¼Ò°÷¡£¸½ºß¤ÏÌµ¿¦
ºÊ¡¡ÌÚÂ¼ Áï»Ò¤µ¤ó¡Ê52ºÐ¡Ë¡§Àì¶È¼çÉØ
¢¨»Ò¤É¤â2¿Í¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆÈÎ©
----------------------------------------
¡Ò¼ýÆþ¡Ó
¸½ºß¤Ï¥¼¥í
----------------------------------------
¡Ò»Ù½Ð¡Ó
Ç¯´Ö¤Î»Ù½Ð¹ç·×¡§Ç¯472Ëü±ß
¡¡À¸³èÈñ¡Ê¿©Èñ¡¦ÆüÍÑÉÊÈñ¡¦¸÷Ç®Èñ¡¦ÄÌ¿®Èñ¡Ë¡§Ç¯192Ëü±ß¡Ê·î16Ëü±ß¡Ë
¡¡½»Âð¥í¡¼¥ó¡§Ç¯96Ëü±ß¡Ê·î8Ëü±ß¡£»ÄºÄ470Ëü±ß¡£5Ç¯¤Ç´°ºÑ¤ÎÍ½Äê¡Ë
¡¡½»µïÈñ¡Ê°Ý»ýÈñ¡¦¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ê¤É¡Ë¡§Ç¯16Ëü±ß
¡¡ÊÝ¸±ÎÁ¡§Ç¯24Ëü±ß¡Ê·î2Ëü±ß¡£°åÎÅÊÝ¸±¡¦¤¬¤óÊÝ¸±¡Ë
¡¡¼ÖÎ¾Èñ¡§Ç¯34Ëü±ß
¡¡¸ä³ÚÈñÅù¡ÊÎ¹¹ÔÂå¡¦É×ÉØ¾®¸¯¤¤¡¦ºÊÈþÍÆÂå¡¦ÈïÉþÈñ¡Ë¡§Ç¯110Ëü±ß
³¤³°Î¹¹Ô¡Ê1²ó¸Â¤ê¡Ë100Ëü±ß
----------------------------------------
¡Ò¶âÍ»»ñ»º¡Ó
¶âÍ»»ñ»º¹ç·×¡§3,500Ëü±ß
¡¡Âà¿¦¶â¡§3,000Ëü±ß¡Ê¼ê¼è¤ê2,822Ëü±ß¡Ë
¡¡ÍÂÃù¶â¡§660Ëü±ß
¢¨Âà¿¦Åö½é¤Ï1,000Ëü±ß¤ÎÃùÃß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢È¾Ç¯´Ö¤ÇÌó340Ëü±ß¤ò»Ù½Ð
¢¨¤³¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¼º¶ÈÊÝ¸±¡Ê¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Î´ðËÜ¼êÅö¡Ë¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ê150Æü´Ö¡¢Ìó130Ëü±ß¼õµë¡Ë
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢470Ëü±ß»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò¤¢¤È5Ç¯Ê§¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âà¿¦¶â¤Ç·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¤Ï³°¿©¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¿©Èñ¤Ï±Ä¶È¥Þ¥ó»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÊ¤ÎÈþÍÆÂå¤äÈïÉþÈñ¤Ê¤É¤Î»Ù½Ð¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼º¶ÈÊÝ¸±¤¬Ìó130Ëü±ßÆþ¤ë¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¡¢º£¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¤ÈºÊ¤È°ì½ï¤Ë¹ë²Ú³¤³°Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¡¢100Ëü±ß¶á¤¯Èñ¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âà¿¦¶â3,000Ëü±ß¤Ë¤Ï¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÍÂÃù¶â¤Ï¤³¤ÎÈ¾Ç¯¤À¤±¤Ç340Ëü±ß¸º¤ê¡¢660Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£FP¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ìµ¼ýÆþ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Äº£¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ù½Ð¤¬Â³¤¯¤È¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬60ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¤ÏÍÂÃù¶â¤¬200Ëü±ß¤ò²¼²ó¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¸øÅªÇ¯¶â¤¬Æþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²È·×ÇËÃ¾¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤ËÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë»Å»ö¤Ï¿É¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âà¿¦¶â¤Î¾å¾è¤»¤Ë¤Ä¤é¤ì¤ÆÂà¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÀÄ¤¶¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Áá´üÂà¿¦¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊFP¤Î½õ¸À¡Ë
¤Ç¤Ï¡¢Áá´üÂà¿¦¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£FP¤ÏÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ËºÆ½¢¿¦³èÆ°¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä¡¢¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¾ÍèÀß·×¤Î¸«Ä¾¤·¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥¿¥¤¥¢¤¹¤ë¤Î¤«ºÆ½¢¿¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Âà¿¦Á°¤ËÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÀª¤¤¤ËÇ¤¤»¤ÆÁá´üÂà¿¦¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¸å¤Î¤³¤È¤ÏÄÉ¡¹¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£ÂÎÄ´¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤ÇÀäÂÐ¤Ë¼¤á¤ë¤·¤«ÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¶âÁ¬Åª¤ÊÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÅØÎÏ¤·¤ÆÆÀ¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢°ìÅÙ¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÆóÅÙ¤È¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
50Âå¤ÇÁá´üÂà¿¦¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ´°Á´¥ê¥¿¥¤¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë²È·×¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤¤Á¤ó¤È·×»»¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾¯¤·µÙ¤ó¤ÇºÆ½¢¿¦¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þ´ü¤ò·è¤á¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÅ¾¿¦¥µ¥¤¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤É¡¢Âà¿¦¤¹¤ëÁ°¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢50Âå¤ÎÅ¾¿¦»ö¾ð¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÎáÏÂ5Ç¯¡¡¸ÛÍÑÆ°¸þ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Î³µÍ×¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢50ºÐ¤«¤é54ºÐ¤ÇÃËÀ5.6%¡¦½÷À9%¡¢55ºÐ¤«¤é59ºÐ¤ÇÃËÀ6.6%¡¦½÷À7.6%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë½¢¶È·ÁÂÖ¤Ï¡¢°ìÈÌÏ«Æ¯¼Ô¤è¤ê¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¿Í¤Î·ÐÎò¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì³µ¤Ë¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢50Âå¤Ï20¡Á30Âå¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¿Í·ïÈñ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÎÎÏÅª¤ÊÌÌ¤Ç¤âÀ¸»ºÀ¤¬Äã¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÇ¯¼ý¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤á¤º¤é¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢ Âà¿¦¤ò·è¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢²È·×¤Î¼ý»Ù¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ª¤¯
²¿»ö¤â»öÁ°½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤·¤Æ¡¢Áá´üÂà¿¦¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²È·×¤Î¼ýÆþ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢²È·×¤Î¼ý»Ù¤ÎÇÄ°®¤Ï¥Þ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¤ª¶â¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¼ýÆþ¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤ì¤ÐÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤Î¤«¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÂà¿¦¶â¤¬3,000Ëü±ß¡£Ãù¶â¤â1,000Ëü±ß¤¢¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±»ñ»º¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·»Ù½Ð¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼ê¸µ¤Î¤ª¶â¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂ®¤¯¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤Ê¶â³Û¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢¤¤Á¤ó¤È·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¸º¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë»Ù½Ð¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤äÄÌ¿®Èñ¤È¤¤¤Ã¤¿Ëè·î³Î¼Â¤Ë¤«¤«¤ë¸ÇÄêÈñ¤«¤é¸«Ä¾¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢³°¿©¤ò¸º¤é¤¹¡¢ÈþÍÆÂå¤äÈïÉþÈñ¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ê¤É¡¢Êë¤é¤·¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤¹¤ëÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï60ºÐ¤Ç»ñ¶â¤¬¿Ô¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«Ä¾¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤ì¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£ ¸øÅªÇ¯¶â¤¬Æþ¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÆ¯¤¯¤Î¤¬´ðËÜ
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢Áá´üÂà¿¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»ö¾ð¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤¬Æþ¤ë65ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÆ¯¤Â³¤±¤Æ¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÃùÃß¤Î¼è¤êÊø¤·¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ï·¸å¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤è¤êÂ¿¤¯»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¤ò¤·¤ÆÁý¤ä¤»¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Í¾Íµ»ñ¶â¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢É¬¤ºÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ï¤êËè·î¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï²È·×¤Î°ÂÄê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê°ÂÄê¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬Âà¿¦¸å¡¢ÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤ËºÆ½¢¿¦¤·¤ÆÇ¯¼ý300Ëü±ß¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢65ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¼ýÆþ¤Ï¼ê¼è¤êÌó2,400Ëü±ß¡£°ìÊý¡¢»Ù½Ð¤ÏÌó4,600Ëü±ß¤Ç¤¹¡£º¹¤·°ú¤¤¹¤ë¤È¡¢ÃùÃß¤Î¼è¤êÊø¤·¤Ï¡¢Ìó2,200Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
54ºÐ»þ¤ÎÂà¿¦¶â¤È¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃùÃß¤ÇÌó3,500Ëü±ß¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢65ºÐ»þ¤Ç¤ÎÃùÃß¤ÏÌó1,300Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤â¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢¤ªÊ¬¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Àª¤¤¤Ç¼¤á¤ë¤Î¤ÏNG¡ªÁá´üÂà¿¦
¤½¤Î¸å¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÏºÊ¤È¤â²È·×¤äÏ·¸å¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÆÅÙFP¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿´¿È¤È¤â¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¤«¤Ê¤ê²óÉü¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Âà¿¦¶â¤Î¾å¾è¤»¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë°Ü¤ì¤Ê¤¤¤«Íê¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¡¢¼Â¤ÏÁá´üÂà¿¦¤Î¿½¤·½Ð¤ò²ñ¼Ò¤Ë¤·¤¿¤¢¤È¡¢¼¡¤Î½¢¿¦Àè¤Î°¶Àû¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ç¡¢Äê»þ¤Çµ¢¤ì¤ë»Å»ö¤ÇÇ¯¼ý¤Ï500Ëü±ß¤È¤¤¤¦Äó¼¨¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âÇ¯¼ý¤âÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯µÙ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤â¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â»ä¡¢±Ä¶È¥¹¥¥ë¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆºÆ½¢¿¦¤ò´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£µëÎÁ¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢ÂÎ¤ËÌµÍý¤Ê¤¯¥³¥Ä¥³¥ÄÆ¯¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ËÜµ»ö¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Âà¿¦¶â¤ò´Þ¤àÌó4,000Ëü±ß¤ÎÃùÃß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë°Â¿´¤·¡¢²ñ¼Ò°÷»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤À¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È60ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤í¤Ë¤ÏÃùÃß¤¬Äì¤òÆÍ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂà¿¦¶â3,000Ëü±ß¤È¤¤¤¦Âç¶â¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¸å¤Ë²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢²È·×¤Î¼ý»Ù¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢»öÁ°¤Ë¤¤Á¤ó¤È¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¸º¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢À¸³èÈñ¤ò²¼¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¿À¸³è½¬´·¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ê¤é¤É¤Î¤¯¤é¤¤À¸³èÈñ¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¼ýÆþ¤Ç²È·×¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤Î¤«¤ò¤Þ¤º³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æ¯¤Êý¤ÎÁªÂò¤ÏÏ·¸å¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤ëÂç¤¤Ê·èÃÇ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Æî¡¡¿¿Íý
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼