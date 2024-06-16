松本vs沼津 スタメン発表
[6.16 J3第17節](サンアル)
※13:00開始
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 2 宮部大己
DF 5 常田克人
DF 17 山本龍平
DF 40 樋口大輝
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 32 米原秀亮
MF 41 村越凱光
FW 11 浅川隼人
FW 14 安藤翼
控え
GK 16 村山智彦
DF 13 橋内優也
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 6 山口一真
MF 8 住田将
MF 46 安永玲央
FW 50 ジョップ・セリンサリウ
監督
霜田正浩
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 55 武者大夢
DF 3 安在達弥
DF 13 附木雄也
DF 36 中村勇太
DF 88 濱託巳
MF 7 持井響太
MF 8 鈴木拳士郎
MF 14 徳永晃太郎
MF 18 菅井拓也
FW 23 津久井匠海
FW 27 和田育
控え
GK 50 渡辺健太
DF 26 宮脇茂夫
MF 21 森夢真
MF 40 沼田航征
MF 44 柳町魁耀
FW 19 齋藤学
FW 20 川又堅碁
監督
中山雅史
※13:00開始
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 2 宮部大己
DF 5 常田克人
DF 17 山本龍平
DF 40 樋口大輝
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 32 米原秀亮
MF 41 村越凱光
FW 11 浅川隼人
FW 14 安藤翼
控え
GK 16 村山智彦
DF 13 橋内優也
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 6 山口一真
MF 8 住田将
MF 46 安永玲央
FW 50 ジョップ・セリンサリウ
監督
霜田正浩
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 55 武者大夢
DF 3 安在達弥
DF 13 附木雄也
DF 36 中村勇太
DF 88 濱託巳
MF 7 持井響太
MF 8 鈴木拳士郎
MF 14 徳永晃太郎
MF 18 菅井拓也
FW 23 津久井匠海
FW 27 和田育
控え
GK 50 渡辺健太
DF 26 宮脇茂夫
MF 21 森夢真
MF 40 沼田航征
MF 44 柳町魁耀
FW 19 齋藤学
FW 20 川又堅碁
監督
中山雅史