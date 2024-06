【THE LORD OF THE RINGS:THE WAR OF THE ROHIRRIM(原題)】12月 公開予定

ワーナー ブラザース ジャパンは、「ロード・オブ・ザ・リング」のアニメ映画「THE LORD OF THE RINGS:THE WAR OF THE ROHIRRIM(原題)」を12月に公開する。

本作は、J.R.R.トールキン氏の原作を基に実写映画化された「ロード・オブ・ザ・リング」3部作へとつながる物語を描くアニメ映画作品。監督には「東のエデン」「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」「精霊の守り人」などで知られる神山健治氏が担当し、Studio Sola Entertainmentがアニメーション制作を手掛ける。

また、今回に発表に併せ、主人公のヘラ王女ほか、主要キャラクターの画像3点が初公開されている。

(C) 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.