[5.6 J2第14節](フクアリ)

※19:00開始

主審:谷本涼

<出場メンバー>

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 1 藤田和輝

DF 2 高橋壱晟

DF 24 矢口駿太郎

DF 40 メンデス

DF 52 久保庭良太

MF 5 小林祐介

MF 19 岡庭愁人

MF 33 エドゥアルド

MF 77 ドゥドゥ

FW 8 風間宏矢

FW 9 呉屋大翔

控え

GK 23 鈴木椋大

DF 11 米倉恒貴

DF 22 佐々木翔悟

MF 4 田口泰士

FW 10 小森飛絢

FW 17 林誠道

FW 20 高木俊幸

監督

小林慶行

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 5 ガブリエウ

DF 22 岩武克弥

DF 24 福森晃斗

MF 4 ユーリ・ララ

MF 7 井上潮音

MF 8 山根永遠

MF 13 小川慶治朗

MF 15 伊藤翔

MF 20 村田透馬

FW 38 高橋利樹

控え

GK 1 永井堅梧

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 3 中村拓海

DF 6 和田拓也

MF 14 中野嘉大

FW 9 櫻川ソロモン

FW 10 カプリーニ

監督

四方田修平