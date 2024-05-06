千葉vs横浜FC スタメン発表
[5.6 J2第14節](フクアリ)
※19:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 2 高橋壱晟
DF 24 矢口駿太郎
DF 40 メンデス
DF 52 久保庭良太
MF 5 小林祐介
MF 19 岡庭愁人
MF 33 エドゥアルド
MF 77 ドゥドゥ
FW 8 風間宏矢
FW 9 呉屋大翔
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 22 佐々木翔悟
MF 4 田口泰士
FW 10 小森飛絢
FW 17 林誠道
FW 20 高木俊幸
監督
小林慶行
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 5 ガブリエウ
DF 22 岩武克弥
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 13 小川慶治朗
MF 15 伊藤翔
MF 20 村田透馬
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 3 中村拓海
DF 6 和田拓也
MF 14 中野嘉大
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 カプリーニ
監督
四方田修平
※19:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 2 高橋壱晟
DF 24 矢口駿太郎
DF 40 メンデス
DF 52 久保庭良太
MF 5 小林祐介
MF 19 岡庭愁人
MF 33 エドゥアルド
MF 77 ドゥドゥ
FW 8 風間宏矢
FW 9 呉屋大翔
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 22 佐々木翔悟
MF 4 田口泰士
FW 10 小森飛絢
FW 20 高木俊幸
監督
小林慶行
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 5 ガブリエウ
DF 22 岩武克弥
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 13 小川慶治朗
MF 15 伊藤翔
MF 20 村田透馬
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 3 中村拓海
DF 6 和田拓也
MF 14 中野嘉大
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 カプリーニ
監督
四方田修平