·î¼ý38Ëü±ß¡¦45ºÐ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ä¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤ÇÃÎ¤ëÇ¯¶â³Û¤ËÈáÌÄ¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤â¡¢µõ¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¡×
ËèÇ¯¡¢¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¡£¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ï·¸å¤Î¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤Î¤ËÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ç¯¶â¡¢¤³¤ì¤Ã¤Ý¤Ã¤Á¡Ä¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
40Ç¯´ÖÆ¯¤¤¤Æ¤â¡ÖÇ¯¶â¡¢¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¡Ä¡Ä¡×
ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë45ºÐ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡£¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ËèÇ¯ÃÂÀ¸·î¤ËÆÏ¤¯¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¥Ï¥¬¥¤Ç¤¹¤¬¡¢45ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ÎÇ¯¤Ï¡¢A4ÈÇ¤ÎÉõ½ñ¤ÇÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¼«¿È¤ÎÇ¯¶âµÏ¿¤òµºÜ¤·¤¿¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤Ï¡¢50ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕ³Û¡×¡ÖÄ¾¶á13¥õ·î¤Î·îÊÌ¾õ¶·¡×¡ÖÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ÃÆþ¼ÂÀÓ¤Ë±þ¤¸¤¿Ç¯¶â³Û¡×¤¬µ¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¬¥¤¬¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢35ºÐ¤È45ºÐ¤ÏÆÃÊÌÈÇ¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎµºÜ»ö¹à¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Á´´ü´Ö¤Î·îÊÌ¾õ¶·¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·20ºÐ¤Ç¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢45ºÐ¤Ç¼ê¤Ë¤¹¤ë¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤Ë¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï·ÎðÇ¯¶â¤È¤·¤Æ·î¡¹5.6Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
45ºÐ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·î¼ý¤ÏÊ¿¶Ñ38.8Ëü±ß¤ÇÇ¯¼ý¤Ï636Ëü±ß¤Û¤É¡ö1¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¾ºµë¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¤¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ëº¢¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¾Íè¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¡¢·î5.6Ëü±ß¡×¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¡Ä¡Ä¡×¤È°¢Á³¤È¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö1¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ4Ç¯ÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡Ù¤è¤ê¡¢³ØÎò·×¡¢ÃËÀ¡¢½¾¶È°÷10¿Í°Ê¾å´ë¶È¤Î¾ì¹ç
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ÏÁá¹çÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢³°Ìî¤Î¤Û¤¦¤¬µ¤¤Å¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢50ºÐÌ¤Ëþ¤Î¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤Çµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ÃÆþ¼ÂÀÓ¤Ë±þ¤¸¤¿Ç¯¶â³Û¡×¡£¤â¤·²ñ¼Ò°÷¤ò¼¤á¡¢¤³¤ì°Ê¾å¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼ê¤Ë¤¹¤ë¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤Ï·î5.6Ëü±ß¤Î¤Þ¤Þ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ²ñ¼Ò°÷¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤ÇÆ¯¤Â³¤±¡¢60ºÐ¤ÎÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÇ¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Ã±½ã·×»»¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÉôÊ¬¤Ï·î9.6Ëü±ß¡£¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÏËþ³Û»Ùµë¤À¤È¤¹¤ë¤È·î¡¹16Ëü±ß¤Û¤É¡£¼ÂºÝ¤Î¼ê¼è¤ê¤Ï¡¢85¡Á90¡óÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢13.6Ëü¡Á14.4Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¹âÎð¼Ô1¿Í¤Î1¥õ·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ï14Ëü8,918±ß¡ö2¡£Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÊë¤é¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Â¤ê¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ö2¡§ÁíÌ³¾Ê¡Ø²È·×Ä´ºº¡Ê2022Ç¯¡Ë¡Ù65ºÐ°Ê¾åÃ±¿ÈÃËÀ¤Î1¥õ·î¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð
Ï·¸åÇË»º¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤ÆóÂç¥Ñ¥¿¡¼¥ó
20ºÐ¤«¤é40Ç¯´Ö¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÊë¤é¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÊ¿¶ÑÅª¤ÊÃÍ¤òÍÑ¤¤¤¿Ã±½ã·×»»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤É¤¦¤â¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÏ·¸å¤òÊë¤é¤¹¤Î¤ÏÌµÍý¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¡¢¡ÖÆ¯¤¯¤Î¤â¡¢µõ¤·¤¤¡×¤È¤«¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¤âÌµ°ÕÌ£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¯Òì¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»¹ÊóÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ã±¿È60Âå¤Ç¡Ö¾Íè¤ËÈ÷¤¨¤¿ÃùÃß¤¬¤¢¤ë¿Í¡×¤Ï7³ä¡¢»Ä¤ê3³ä¤Ï¡ÖÃùÃß¤Ê¤·¡×¡£¤Þ¤¿ÃùÃß¤¢¤ê¤Î¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÃùÃß³Û¤Ï1,960Ëü±ß¡¢Ãæ±ûÃÍ¤Ï950Ëü±ß¤Ç¤¹¡£ÃùÃß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î1³ä¤Ï100Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¤¹¤·¡¢3³ä°Ê¾å¤¬ÃùÃß³Û¤Ï500Ëü±ß¤ËÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¡£Íª¡¹¼«Å¬¤ÊÏ·¸å¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤ÉÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿Í¤À¤±¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤¦¤â¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÆüËÜ¤ÎÏ·¸å¤Ï¸·¤·¤¤¤é¤·¤¤¡Ä¡ÄÇùÁ³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÃ¯¤â¤¬Í½´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢½½Ê¬¤ÊÃùÃß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¡ÖÏ·¸åÇË»º¡×¤ò·Þ¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡£¤½¤â¤½¤âÇ¯¶â¼ýÆþ¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë¹âÎð¼Ô¤Î²È·×¤Ï¡¢ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÏ·¸åÇË»º¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¸½Ìò»þÂå¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤¬È´¤±¤Ê¤¤
¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ì¤Ð¡¢µëÍ¿¼ýÆþ¤Ï¥¼¥í¤Ë¡£Äê´üÅª¤Ê¼ýÆþ¤Ï¡ÖÇ¯¶â¡×¤À¤±¤È¤¤¤¦¹âÎð¼Ô¤¬²áÈ¾¿ô¡£¤µ¤é¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤Ê¬¤Ï¡¢ÃùÃß¤ò¼è¤êÊø¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤â¤Î¡£³Î¼Â¤ËÃùÃß¤Ï¸º¤ê¡¢¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¹±¾ïÅª¤ÊÀÖ»ú¾õÂÖ¤Ë´Ù¤êÏ·¸åÇË»º¤Ë¡Ä¡Ä¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¶ò¤«¤Ê¿Í¡¢¤¤¤ë!?¡×¤È»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤ê¡¢À¸³è¿å½à¤ò²¼¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢µÞ¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¡£ÃÊ³¬Åª¤Ë¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Àµ¹¶Ë¡¤Ç¤¹¡£
¢¼Ò²ñÅª¤Ë¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë
ÆÃ¤Ë»Å»ö¿Í´Ö¤¬Â¿¤¤ÃËÀ¤Î¾ì¹ç¡¢ÄêÇ¯¸å¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¿Í¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¸ÉÎ©¤ò¿¼¤á¤¬¤Á¡£Ç¯¶â¤À¤±¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê·ÐºÑÅª¤Ë¿´µö¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¸ÉÎ©¤ò¿¼¤áºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÏ·¸åÇË»º¤Ë´Ù¤ë¡Ê¥ÃÏ·¸åÇË»º¤Ë´Ù¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤âSOS¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡Ë¤³¤È¤â¡£¤Þ¤¿¼Ò²ñÅª¤Ë¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º¾µ½¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÅª¤Ê¸ÉÎ©¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÐºÑÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¡Ä¡ÄºÇ°¤Î·ë²Ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹âÎð¼Ô¤Î¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡áÏ·¸åÇË»º¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·ÁêÃÌ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´ÖÀÜÅª¤ËÏ·¸åÇË»º¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£