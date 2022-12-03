¡ÖKing¡¡Gnu¡×·çÀÊ¤âÆÃÊÌ±ÇÁü¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿Æü¥Æ¥ì¤Ë¥Í¥Ã¥È´¶¼Õ¤ÎÀ¼Â³½Ð¡ÖÆü¥Æ¥ìÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖKing¡¡Gnu¡×¤Ï3ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÅß¹±Îã¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2022¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°æ¸ýÍý¡Ê29¡Ë¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê½Ð±é¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¡£
¡¡½Ð±é¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¡ÖKing¡¡Gnu¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Öº£²ó¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¤³¤ÎÈÖÄ®¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡ØÇòÆü¡Ù¤Î±ÇÁü¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢2019Ç¯¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ËÈäÏª¤·¤¿²Î¾§±ÇÁü¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥Æ¥ì¤ÎÂÐ±þ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö2019Ç¯¤ÎÇòÆüÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡¢¡¢Æü¥Æ¥ìÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö´Ñ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é²áµî¤Î¤â¤Î¤Ç¤â´ò¤·¤¤¡×¡ÖÇòÆü¤¬¤Þ¤¿¥Õ¥ë¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆìÔÂô²á¤®¤¿¡Ä¡×¡Öµ®½Å¤Ê2019Ç¯¤Î±ÇÁüÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¡¼¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥Ì¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤Ç²áµî±ÇÁü¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉÇòÆüÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÄ°¤±¤Ê¤¤¤Î»ÄÇ°¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö½Ð±é¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¡×¡Ö´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£