¡Ø¥ì¥¤¡¦¥É¥Î¥ô¥¡¥ó¡¦¥¶¡¦¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¡Ù±Ç²èÈÇ¤Ë¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¥ì¥¤¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ºòÇ¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó7¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿ÊÆShowtime¤Î¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡Ø¥ì¥¤¡¦¥É¥Î¥ô¥¡¥ó ¥¶¡¦¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¡Ù¡£¸½ºß¤½¤Î±Ç²èÈÇ¤ÎÀ½ºî¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¥ì¥¤¡¦¥É¥Î¥ô¥¡¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆDeadline¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥ì¥¤¡¦¥É¥Î¥ô¥¡¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥»¥ì¥Ö¤¿¤Á¤¬µ¯¤³¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈëÌ©Î¢¤Ë²ò·è¤¹¤ëÉÒÏÓ¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¡¢¥ì¥¤¡¦¥É¥Î¥ô¥¡¥ó¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡Ê¥·¡¼¥º¥ó6¤«¤éÉñÂæ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¡Ë¤ÎÎ¢Â¦¤È¡¢¥ì¥¤¤ÎÌäÂê¤¢¤ê¤Ê·»Äï¤äÉã¿Æ¤È¤ÎÊ£»¨¤Ê´Ø·¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡£
±Ç²èÈÇ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó7¤ÎÄ¾¸å¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥É¥Î¥ô¥¡¥ó²È¤È¥Ü¥¹¥È¥ó¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥¤ò»ÅÀÚ¤ë¥µ¥ê¥ô¥¡¥ó¤Î¹³Áè¤È¡¢30Ç¯Á°¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥ì¥¤¤ÈÈà¤ÎÉã¿Æ¥ß¥Ã¥¡¼¤Î³Î¼¹¤Î¸¶ÅÀ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
±Ç²è¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ëÌÏÍÍ¤Ç¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¥ì¥¤Ìò¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥°¥ì¥¤¡£¼ã¤Æü¤Î¥ì¥¤¤Ï¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÂ¿¤¯¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¡¢·èÃÇÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ´íµ¡¤ËÌÌ¤·¤¿¤È¤¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç±é¤Î¥ê¡¼¥ô¡¦¥·¥å¥ì¥¤¥Ð¡¼¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥ß¥Ã¥¡¼Ìò¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥ô¥©¥¤¥È¡¢¥ì¥¤¤ÎÌ¼¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥ÈÌò¤Î¥±¥ê¥¹¡¦¥É¡¼¥·¡¼¡¢¥ì¥¤¤Î·»Äï¥Æ¥ê¡¼Ìò¤Î¥¨¥Ç¥£¡¦¥Þ¡¼¥µ¥ó¤âÂ³Åê¡£¥ê¡¼¥ô¤¬¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Û¥é¥ó¥À¡¼¤È¤È¤â¤ËµÓËÜ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¡¢¥Û¥é¥ó¥À¡¼¤Ï¥á¥¬¥Û¥ó¤â¼è¤ëÍ½Äê¤À¡£
Ray Donovan on Showtime(@raydonovan)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
°ÊÁ°¤ËShowtime¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÉôÌç¤Î¥®¥ã¥ê¡¼¡¦¥ì¥ô¥¡¥¤¥ó¤¬±Ç²èÈÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¥ì¥¤¡¦¥É¥Î¥ô¥¡¥ó¡Ù¤¬¥·¡¼¥º¥ó7¤ÇÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤È¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤éµ¡Ç½ÉÔÁ´¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¥É¥Î¥ô¥¡¥ó°ì²È¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼ª¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¥ô¤È¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¿·¾Ï¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
±Ç²èÈÇ¡Ø¥ì¥¤¡¦¥É¥Î¥ô¥¡¥ó ¥¶¡¦¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Î¸åÈ¾¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç»£±Æ³«»Ï¤µ¤ì¡¢2022Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÍ½Äê¤À¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Photo:
¡Ø¥ì¥¤¡¦¥É¥Î¥ô¥¡¥ó¡¦¥¶¡¦¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¡Ù¸ø¼°Instagram¤è¤ê