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Ile-de-France : le gang des voleurs de Lego écumait les magasins de jouets - Le Parisien
https://www.leparisien.fr/faits-divers/ile-de-france-le-gang-des-voleurs-de-lego-ecumait-les-magasins-de-jouets-28-03-2021-8430057.php
French police on trail of international gang of Lego looters | France | The Guardian
https://www.theguardian.com/world/2021/mar/30/french-police-on-trail-of-international-gang-of-lego-looters
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