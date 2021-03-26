¼ÂÏ¿¡ª¤³¤¦¤·¤ÆÉÔÎÑ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿LINE
ÉÔÎÑ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢´ûº§¼Ô¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê½÷À¤â¡¢¼Â¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤¬¥¤¥±¤Ê¤¤Æ»¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢LINE¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢½÷À¤òÉÔÎÑ¤ÎÆ»¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¹þ¤à¡¢´í¸±¤ÊLINE¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¡¢¡û¡û¤È°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É°ì½ï¤Ë¤É¤¦¡©¡×
¡ÖÉÔÎÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ô¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×LINE¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£
´ûº§¼Ô¤À¤±¤É¡¢Â¾¤ÎÍ§Ã£¤â¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤·¤Þ¤¢¤¤¤Ã¤«¤È»×¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¡¢Í§Ã£¤ÏÁá¤á¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÆó¿Í¤Ã¤¤ê¤Ë¡Ä¡Ä¡£·ë¶É¥º¥ë¥º¥ë¤È´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê30ºÐ¡¿¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¡Ë
´ûº§¼Ô¤«¤éÆó¿Í¤¤ê¤Ç°û¤â¤¦¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤ë¤È·Ù²ü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê£¿ô¿Í¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤ÈÌýÃÇ¤·¤¬¤Á¡£
Í§Ã£¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯´¶³Ð¤Çµ¤³Ú¤Ë±þ¤¸¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¼ò¤Î¾ì¤Ç¤ÏÎÉ¤«¤é¤ÌÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Î®¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤À³Ê¤À¤È¼«³Ð¤¬¤¢¤ë½÷À¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯´ûº§¼Ô¤«¤é¤ÎLINE¼«ÂÎ¤ò¥¹¥ë¡¼¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¸ÌÀ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Öº£Æü¡¢Âç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¡©²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¡×
¡Ö»Å»ö¤Î¤³¤È¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤ÀÆü¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¤«¤éLINE¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÉÔÎÑ¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡£
¿´¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ä¤¤¡Ä¡Ä¡£¥À¥á¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê24ºÐ¡¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¡Ë
¿¦¾ì¤Ç¤ÎÉÔÎÑ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤êÎå¤Þ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¿´¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Àµ¤·¤¤È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤º¤ËËâ¤¬º¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£
Ã¯¤«¤ËÍê¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´ûº§¼Ô¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¤Ï¾è¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤è¤Í¡ªÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¿Í¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡×
¡ÖÈà»á¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿LINE¤¬ÉÔÎÑ¤Î¤¤Ã¤«¤±¡£
¹ç¥³¥ó¤Î´´»ö¤Ç¡¢´ûº§¼Ô¤À¤È¤ÏºÇ½é¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ´Ø·¸¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê27ºÐ¡¿¹Ò¶õ´Ø·¸¡Ë
¿Í´ÖÃ¯¤·¤âË«¤á¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¼å¤¤¤â¤Î¡£¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é´ò¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÆÈ¿È½÷À¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Îµ¤¤Ë¤µ¤»¤è¤¦¤ÈË«¤á¤Þ¤¯¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ò¤È¤ê¤Ç¤´ÈÓ¤¿¤Ù¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×
¡ÖµÙÆü¤ËÀèÇÚ¤«¤é¡ØºÇ¶á¤Ò¤È¤ê¤Ç¤´ÈÓ¤¿¤Ù¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¡Ù¤ÈLINE¤¬¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
±ü¤µ¤ó¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¼ÂºÝ¤Ï²ÈÂ²¤¬½Ð¤«¤±¤Æ²Ë¤À¤Ã¤¿¤À¤±¡£¤¢¤Î¤È¤¤Î»ä¤ËÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡×¡Ê32ºÐ¡¿°åÎÅ´Ø·¸¡Ë
¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢²¿¤È¤Ê¤¯ºÊ¤ÈÉÔÃç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê´ûº§ÃËÀ¤ÎLINE¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤Ê¤ó¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼«Ê¬¤¬Í·¤ÓÁê¼ê¤È¤·¤Æ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡Ä¡Ä¡ª
LINE¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë´ûº§ÃËÀ¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ª
´ûº§ÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤È¥¬¡¼¥É¤¬´Ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÆÈ¿È½÷À¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
²¿¤â¹Í¤¨¤º¤ËLINE¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢°ìÃ¶Æ¬¤òÎä¤ä¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë