真田丸（大河ドラマ）
『真田丸（大河ドラマ）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
2023年3月13日
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NHK大河「どうする家康」が視聴率7.2％の「爆死」危険水域目前か
同時間帯にはWBCが放送され、善戦したといえるのかもしれないと筆者
Smart FLASH
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大河「家康」に美貌グラドルが登場「出したのかｗ」SNSでトレンド騒ぎに
グラビアアイドル・清水あいりが演じるお色気女子がまさかの登場
デイリースポーツ
2022年1月23日
2022年1月10日
2021年2月7日
2017年11月27日
2017年4月16日
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草刈正雄、「真田丸」だけは別格だった 長女の紅蘭が明かす
草刈は自身が出演したテレビを見ないというが「真田丸」は別格だったという
デイリースポーツ
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藤井隆 「真田丸」撮影で堺雅人に感謝「一番リラックスさせてくださる」
ラストカットの撮影でも、堺雅人が一番リラックスさせてくれたという
スポニチアネックス
2017年3月8日
2017年2月22日
2016年12月30日
2016年12月21日
2016年12月20日
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「真田丸」、なぜ真田幸村は最期に目を閉じたのか 堺雅人に聞いた秘話
幸村は各地を転々とし、さまざまな出来事を目撃してきた「目の男」
スポニチアネックス
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「真田丸」の年間MVP 徳川家康を好演した内野聖陽を推す声
ネット上では、徳川家康を演じた内野聖陽を年間MVPに推す声が相次いでいる
デイリースポーツ