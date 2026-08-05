家にわんこを迎えたら…？夫のまさかの反応が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で40万8000回再生を突破し、「最高の末路ｗ」「メロメロで草」「コレがワンワンマジック」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬を飼うのを反対していた夫→『ハスキー犬の赤ちゃん』を飼い始めた結果…嘘のような『まさかの末路』】

反対していた父の反応

Instagramアカウント「syokutore1713」の投稿主さんが紹介したのは、子犬をお迎えしたときの心温まるエピソード。

シベリアンハスキーの子犬を迎えるまで、パパは「犬を飼うのは反対」と話していたそうです。しかし、家族になった初日の姿を見て、周囲は思わず驚くことになります。

庭では、小さなハスキーの子犬を追いかけながら楽しそうに遊ぶパパの姿が。最初は慎重だったはずなのに、気づけば子犬と一緒に走り回り、表情は満面の笑顔。

子犬も嬉しそうに駆け回り、まるでずっと一緒に暮らしていたかのような仲の良さを見せていました。

まさかの溺愛っぷりにホッコリ

あれほど反対していたパパですが、どうやら子犬の可愛さには勝てなかったようです。出会った瞬間からすっかり心をつかまれ、お腹を優しくなでたり、顔を近づけてキスをしたり。

その姿は、もはや「反対していた人」とは思えないほどの溺愛ぶりでした。

あまりの変化に家族もびっくり。しかし、小さな体で一生懸命甘える子犬の魅力が、頑なだったパパの心をあっという間に溶かしたのでしょう。

子犬もそんなパパに信頼を寄せて、すっかり仲睦まじい関係に。今では大切な家族として、かけがえのない時間を過ごしているようです。

この投稿には、「子犬の魔力には人間は勝てません」「どこのご家庭も同じなんですね」「父の新たな一面発見ですね」など、多くのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「syokutore1713」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。