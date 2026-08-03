３日午前１０時４０分頃、福島県会津美里町杉屋で、「近所の女性がクマにやられた」と、近くに住む男性から１１０番があった。県警会津若松署によると、女性は８０歳代。自宅敷地内でクマに襲われたとみられ、顔から出血するけがを負った。搬送時に意識はあり、呼びかけにも応じたという。同署が現場付近をパトカーで巡回し、警戒を呼びかけている。