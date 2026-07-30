ソロアイドルの道を歩み出した亀梨和也（40）に暗雲が立ち込めてきた。

【写真】田中みな実“まんまるE乳”も筋金入り！アッパレのあざとさ

亀梨は、2025年3月末をもってKAT-TUNとしての活動を終了し、STARTO社から独立。7月8日にはソロ初となるオリジナルアルバム「WAVE」をリリースした。オリコンの7月20日付「週間アルバムランキング」で、同作の推定売上は2.6万枚で3位にランクインはしたものの、どうもパッとしない。

STARTO社所属タレントが過去に発売したソロアルバムは、山田涼介「RED」と京本大我「PROT.30」がともに11万枚超えを記録。増田貴久「増田貴久のカバー」も9.5万枚、木村拓哉「SEE YOU THERE」、中島健人「N/bias」ともに5.5万枚となっており、亀梨は独立後の初ソロアルバムリリースの数字にしては心許なさが否めない。

ちなみに、亀梨が2019年5月15日にリリースしたシングル「Rain」は、初週売上14万2328枚を記録し、2023年8月18日にリリースした2ndシングル「Cross」は、初週10万5544枚を売上げた。今回は大きく数字を落とした形となるが、その要因はやはり俳優でフリーアナウンサーの田中みな実（39）との結婚だろう。

結婚＆第1子妊娠の発表が、多くのファンが亀梨の9年ぶりソロツアー「KAZUYA KAMENASHI LIVE TOUR 2026」のチケット代を支払い済のタイミングだったこともあり、ファンからは返金対応を望む声すら上がった。

そんな中、美容研究家の大野真理子氏（47）がアップした田中との写真が亀梨ファンのさらなる怒りを招く事態になっているようだ。

■亀梨ファンの怒りは過剰反応か？

「田中さんが大野さんとハグするというショットで左手薬指に指輪をしている様子が写っており、アイドルの妻として配慮が足りないと批判が殺到し、大野さんが写真を差し替えることになりました。田中さんは以前から、共演者と写真を撮る際に、同様のポーズを取っているので、結婚指輪のアピールというのは、亀梨さんファンの過剰反応とも取れます。ただ、田中さんも7月18日放送のTBSラジオの番組で、出産後の子連れ旅行についての話題に自ら触れたり、亀梨さんとの結婚や生活については控えるつもりはないということが伺えます」（芸能関係者）

一方の亀梨は、結婚発表直後のNACK5の冠ラジオ番組「亀梨和也のHANG OUT」でも一切その話題には触れず、夫婦のスタンスは対極のものとなっている。

「田中さんの言動に対し、元アナウンサーらしいと指摘する声もありますが、過去に二宮和也さんの元アナの奥さまも匂わせなどがファンから強い反発を呼びました。とはいえ、結婚を機に引退し一般人になったことで、それも徐々に減っていきました。ですが、田中さんは今まで通り活動をする予定のため、どうしても亀梨さんの影に田中さんを感じてしまうのでしょう」（同前）

亀梨のソロアイドルとしての活動はこれからどうなっていくのか。



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田中みな実といえば、やはり“まんまるE乳”だろう。【写真】田中みな実“まんまるE乳”も筋金入り！アッパレのあざとさ…では、本人のあっぱれな姿を見ることが出来る。