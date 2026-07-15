猛暑の影響で、北海道内の学校では夏休みの期間が伸びています。その影響で最近では、大人も夏休みに合わせて休みを取り、出かける人も増えているようです。旅行日程で最も多いのが、「１泊２日」で身近でお手軽なスケジュールが人気です。道内の人の旅行先として多いのが国内、特に避暑地と呼ばれる場所で、道東が人気だということです。夏休みくらいは贅沢に旅行。その一方で、費用を抑えられる部分は抑えようと、例えば、