2026年4月、イタリア中部の地方都市・ペルージャ。自ら車を運転して待ち合わせ場所に現れたのは、バレーボール男子日本代表のエースであり、キャプテンを務める石川祐希（30）だ。  カプチーノを注文し、少しリラックスした表情を見せる石川は、イタリアに拠点を移して11年目を迎える。【写真でみる】リラックスした表情で取材に応じる石川選手日本と比べて、異国での日常で最も違いを感じる部分を尋ねられると、彼はふっと表