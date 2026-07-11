ニューストップ > スポーツニュース > サッカーニュース > 「三笘薫の1mm以来」スペイン代表、ついに無失点記録止まった 北中米… 北中米ワールドカップ ネットで話題 スペイン代表 ベルギー代表 スポーツニュース・トピックス サッカーダイジェストWeb 「三笘薫の1mm以来」スペイン代表、ついに無失点記録止まった 北中米W杯 2026年7月11日 5時3分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北中米W杯準々決勝、スペイン対ベルギーの欧州勢対決が行われた 41分にデ・ケテラーレが同点ゴールを決めスペインの無失点を破った SNSでは「三笘薫の1mm以来の失点」などの声があがっているという ◆スペイン代表、無失点記録が止まったシーン絶好調のストライカー🔥🔥🇧🇪美しい崩しからカスターニュがクロスデ・ケーテラーレのヘディング弾で追いつく！スペインは今大会初失点に🏆#FIFAワールドカップ 準々決勝🆚スペイン×ベルギー📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/M288cQCOyo— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 10, 2026 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 07/11 06:16 スペイン代表がベスト4進出…今大会初失点もベルギー下した 北中米W杯 記事時間 「三笘薫の1mm以来」スペイン代表、ついに無失点記録止まった 北中米W杯 記事時間 07/10 18:33 ハーランド、フランス戦への苦言に世界が同調「馬鹿げていた」