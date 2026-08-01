バレーボール、ネーションズリーグ日本代表は今夜、強豪アメリカと対戦します。現地は試合を待ちわびる多くのファンが駆けつけています。ネーションズリーグ、未だ負けなし13戦全勝の日本は今夜、決勝進出をかけてアメリカと対戦します。アメリカはパリオリンピック銅メダルの強豪です。現地には日本人のファンの姿も多く見られました。「バレー大好きやから。アメリカと日本大好きで見に来られて嬉しいです。西田選手めちゃ好き」