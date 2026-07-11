クリーンシートを続けていたスペインがついに失点。（C）Getty Images

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　ついにゴールを割られた。

　北中米Ｗ杯で現地７月10日、準々決勝でスペインとベルギーが対戦している。

　注目の欧州勢対決で、先制したのはスペイン。30分、ダニ・オルモのシュートのこぼれ球をファビアン・ルイスが押し込んだ。

　追いかけるベルギーは41分に試合を振り出しに戻す。ティモティー・カスターニュのクロスからシャルル・デ・ケテラーレがヘディングシュートを叩き込んだ。
 
　Ｗ杯でスペインは、22年カタール大会の日本戦（１−２）での失点を最後に、ここまでクリーンシートが続いていたが、ベルギーがようやくこじ開けた。SNS上では「ベルギー追いついた！」「スペインの無失点記録打ち破る」「ついにスペインの無失点記録が破られた」「スペインは三笘薫の１mm以来の失点」「すごいなベルギー」といった声があがっている。

　前半は１−１で終了。後半の戦いにも注目が集まる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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