殺害されたイランの前の最高指導者ハメネイ師の葬儀は3日目となり、首都テヘランでは大規模な葬列が行われます。現地から加藤崇記者が中継でお伝えします。テヘラン市内では、この後、ハメネイ師の棺をのせた車列を中心に大規模な葬列が行われる予定で、車列を通る道には、多くの市民が集まってきています。そして、旗の真ん中に拳が描かれていますが、ハメネイ師が殺害された際に拳を握りしめていたとされ、「抵抗」「団結」のシ