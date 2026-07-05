愛知県豊川市のアパートの一室で、男性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。また、同じ部屋の浴室では女性の遺体も見つかっていて、警察が事件性を調べています。 【写真を見る】アパートの一室で60代くらいの男性が死亡 同じ部屋の浴室にも女性の遺体 愛知・豊川市 5日午後2時過ぎ、豊川市金屋本町で、「アパートの部屋から異臭がする」と近くに住む男性から警察に通報がありました。