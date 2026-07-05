石狩市で乗用車が橋から転落する事故があり40代の男性が意識のない状態で病院に搬送されました。転落事故があったのは石狩市の茨戸川にかかる花畔大橋付近の河川敷です。7月5日午後5時前、「橋から車が落ちた」と目撃した人から警察に通報がありました。警察によりますと、乗用車は歩道の縁石に乗り上げた後、橋の欄干や街灯に衝突し、およそ6メートルの高さから転落したということです。警察や消防によりますと運転手とみら