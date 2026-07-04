精神科病院における暴力という問題に切り込んだ衝撃の漫画『暴力病院』（竹書房）。本作は、著者の水谷緑さんが、精神科病院に勤務する実在の関係者から得た証言をベースに、フィクションとして再構成した作品だ。【マンガを読む】働き者のやさしい先輩が、患者を“キレながら蹴る”暴力男に豹変…「姥捨山と呼ばれた精神科病院」で目にした“衝撃の光景”とは日常化する暴言・暴力と、それに麻痺していくスタッフたち……。関