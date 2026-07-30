ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > がん公表の桐谷広人氏 自身の現状明かした「1日2回4錠づつ…」 桐谷広人 エンタメ・芸能ニュース 芸能人の怪我・病気 スポニチアネックス がん公表の桐谷広人氏 自身の現状明かした「1日2回4錠づつ…」 2026年7月30日 8時51分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 前立腺がんと大腸がんを公表した桐谷広人氏が、自身のXで現状を明かした 抗がん剤を含む薬を「1日2回4錠づつ」服用中と写真付きで報告 「今のところ割と元気」とし、妹とはなまるうどんへ外出した様子も投稿した ◆桐谷広人氏、自身のXで現状を報告月曜から夜ふかしに病気の事が出たので、大勢の人からLINEや電話で連絡を頂きました。写真左は、癌のために新しく出された薬。右は毎朝飲む薬。1番上は食前に飲む吐き気を抑える薬。2列目は前から飲んでる糖尿病の薬等。下の緑色のパッケージの薬は抗癌剤。1日2回4錠づつ。今のところ割と元気😊 pic.twitter.com/PI9K47nAfp— 桐谷広人・桐谷さん【公式】 (@yuutaihiroto) July 29, 2026 記事を読む