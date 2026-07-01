6月29日、元KAT-TUNでアーティストの亀梨和也が、元TBSアナウンサーで女優の田中みな実との結婚を発表。田中は第1子を妊娠しており、“授かり婚” となった。2人の結婚には双方のファンをはじめ、多くから祝福の声が寄せられている。

「2023年ごろ、ファッション『MAQUIA』（集英社）の対談で知り合った2人は、翌2024年放送の連続ドラマ『Destiny』（テレビ朝日系）で共演。2024年元旦に交際が報じられたときも、双方の事務所は否定しませんでした。

しかし、その後、2025年10月に『女性セブン』で破局報道が出るなど、紆余曲折はありましたが、ここにきての結婚発表となりました」（スポーツ紙記者）

だが、X上では一部ファンから

《ファンクラブできたのが一年前で殆どのファンが更新するタイミング。その1日前に結婚発表。更新しないとチケット無効。流石に酷いし、亀梨くんマジで金の亡者すぎる》

《グッズとアルバムとチケット買わせてさ、遠征組は遠征費もかかるし、それを払わせてからのツアー直前発表は怒る権利あるやろ》

など、憤慨する声も見受けられる。

「亀梨さんは、7月8日発売の1stアルバム『WAVE』を引っ提げて、16日の大阪公演を皮切りに9月19日の東京公演まで全国7都市13公演のソロツアー『KAZUYA KAMENASHI LIVE TOUR 2026 -FROM HERE-』の開催を発表しています。

チケットは3月に、ファンクラブとアプリ有料会員の両方に加入している会員を対象に先行販売を開始。その後、4月はファンクラブ会員、5月はアプリ有料会員へと対象を広げ、6月27日には一般販売もスタートしました。

ファンクラブ向けから一般販売まで受付が広がるなか、そのわずか2日後の “授かり婚” 発表に、裏切られたと感じる人もいるようです」（芸能記者）

2人の今後について、芸能ジャーナリスト・平田昇二氏はこう語る。

「亀梨さんには、自分なりのメッセージや世界観があり、アーティストのイメージが強くあります。ファンとしても、過度な私生活の露出は望んでいないでしょうし、それは田中さんもわかっているはず。バラエティ番組やトーク番組で “夫婦生活” についての発言はしにくくなるのではないでしょうか。そういった番組の出演も減る可能性があります。

出産を経て、数年後に “ママタレント” として活躍するとなると、私生活を余すところなく公開、切り売りすることが欠かせなくなりますから、その選択はしづらいでしょうね。

田中さんといえば、雑誌やSNSなどで愛用品や美容法を紹介すると、その商品が瞬く間に売り切れる “みな実売れ” という言葉があるくらい、多くの女性から支持を集めています。

活動の方向性としては、“美容タレント” 色がよりいっそう強まりそうな気がします」

一部報道では出産は今冬ともいわれている。まずは無事に生まれてくることを願うばかりだ。