ロックバンド・SHAZNAが、6月28日放送の『テレ東音楽祭2026夏』（テレビ東京系）の公式SNSに寄せたコメント動画が、思わぬ注目を集めている。番組公式SNSでは、出演を控えたSHAZNAのメンバーが意気込みを語る動画を公開。「ボーカルのIZAMさんは、《まだやってたんだという方とか、えっSHAZNAっていう声をポストでたくさん見かけました。そういう方にも楽しんでもらえるように、いいパフォーマンスをしたい》と、久々にテレビ