一袋30kgの玄米17袋を盗んだなどの疑いで、上越署や柏崎署などの合同捜査班は6月30日までに茨城県筑西市に住むベトナム国籍の男2人を逮捕しました。 警察によりますと、2人は共謀して2026年3月8日から13日までの間に上越市内の空き家に侵入し、玄米17袋(時価合計約25万5000円相当)を盗んだとしています。