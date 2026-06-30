Jiffcyは、テキスト通話アプリ「Jiffcy」の写真機能「Dots」に、新たに「リアクション機能」を追加した。 「Dots」は、仲の良い友人同士で1日1枚の自撮りを送り合うと、自動でコラージュが作成される写真機能。作成されたコラージュには日付が記録され、思い出として蓄積される。 今回追加されたリアクション機能では、作成された「Dots」に対し、感情を表すリアクションを送れる。選んだリアクショ