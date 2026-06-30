ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信やＷＴＩ原油価格連動型上場投信がしっかり。２９日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の８月限が前週末比１．５２ドル高の１バレル＝７０．７５ドルと上昇。米国とイランが２８日に攻撃を停止することで合意し、トランプ米大統領は３０日にカタールのドーハで協議を行うことを表明した。ただ、イ