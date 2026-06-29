29日8時46分、JPX日経インデックス400先物期近2026年9月限は前週末清算値比270ポイント高の3万6390ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値3万5984.82ポイントに対しては405.18ポイント高。 株探ニュース