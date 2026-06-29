○経済統計・イベントなど ０８：５０日・商業動態統計 １７：３０英・消費者信用残高 １７：３０英・マネーサプライ １８：００ユーロ・経済信頼感 １８：００ユーロ・消費者信頼感（確定値） ○決算発表・新規上場など 決算発表：ナガイレーベ，象印，しまむら 出所：MINKABU PRESS