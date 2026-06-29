＜イタリアオープン最終日◇28日◇チルコロ・ゴルフ・トリノ（イタリア）◇7214ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーは最終ラウンドが終了した。【動画】桂川有人と小祝さくらが結婚していた首位から出たエウヘニオ・チャカラ（スペイン）が「64」で回り、トータル24アンダーで優勝した。2位に5打差をつける圧勝で、3週前にオランダで行われた「KLMオープン」に続く“ツアー2連勝”。通算3勝目を挙げた。またチャカラはこの