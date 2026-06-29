金子駆大は11位 E・チャカラが2連勝で通算3勝目、全英出場権も獲得
＜イタリアオープン 最終日◇28日◇チルコロ・ゴルフ・トリノ（イタリア）◇7214ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーは最終ラウンドが終了した。
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首位から出たエウヘニオ・チャカラ（スペイン）が「64」で回り、トータル24アンダーで優勝した。2位に5打差をつける圧勝で、3週前にオランダで行われた「KLMオープン」に続く“ツアー2連勝”。通算3勝目を挙げた。またチャカラはこの勝利で、7月16〜19日に行われる「全英オープン」（ロイヤル・バークデールGC/イングランド）の出場権も獲得した。トータル19アンダーの2位にはマット・ウォレス（イングランド）。トータル18アンダーの3位にホアキン・ニーマン（チリ）が続いた。日本勢で唯一、決勝ラウンド進出を果たした金子駆大は、1イーグル・2バーディ・1ボギーの「68」。トータルスコアを13アンダーまで伸ばし、11位タイでフィニッシュした。5月末の「オーストリア・アルペン・オープン」で初優勝を挙げ、そこからの出場2試合連続優勝はならなかった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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