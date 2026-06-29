朝のドル円は１６１．８０円前後＝東京為替 朝のドル円は１６１．８０円前後での推移。先週末金曜日のドル円は１６１円台後半でのもみ合い。１６１．７４円で週の取引を終えた。 週明けもドル高円安圏推移。中東情勢への警戒感と、米国の早期利上げ期待を受けた日米金利差を狙った円キャリー取引の拡大期待などが支え。 USDJPY161.81