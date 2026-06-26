台風7号、8号が接近しており、大雨や強風に注意が必要です。そんな中、車が水没し、車内に閉じ込められた際の対処法について、一般社団法人日本自動車連盟（JAF）の公式Xアカウントが紹介しています。【画像】大雨で車が水没、車内に閉じ込められた…これが「脱出方法」です！公式アカウントは「自動車が水没したときの対処と脱出方法とは？」と投稿。次の対策を行うよう、アドバイスしています。・落ち着いてシートベルトを外