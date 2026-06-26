イ・ボミ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。「ママとアジサイ祭り」と記すと、満開のアジサイの前で撮った母との2ショットなどを投稿した。【写真】イ・ボミにそっくり？ ファンも喜ぶ美人ママとの2ショット（全9枚）1枚目は淡いブルーのアジサイの前で自撮りした2ショット。若々しい母親とボミの優しい笑顔が印象的だ。そして真っ白なアジサイと撮った母親や、花を見つめるボミの写真など、美しい花と写真撮影を大いに楽しん