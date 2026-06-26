満開のアジサイの前で、イ・ボミとママの2ショットに大反響！「お母さんもきれい」「歳の離れた姉妹ですね」
イ・ボミ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。「ママとアジサイ祭り」と記すと、満開のアジサイの前で撮った母との2ショットなどを投稿した。
【写真】イ・ボミにそっくり？ ファンも喜ぶ美人ママとの2ショット（全9枚）
1枚目は淡いブルーのアジサイの前で自撮りした2ショット。若々しい母親とボミの優しい笑顔が印象的だ。そして真っ白なアジサイと撮った母親や、花を見つめるボミの写真など、美しい花と写真撮影を大いに楽しんでいた。後半はたくさんのカニや牛肉、そしてアーチ形の窓から海を臨む写真が続き、美味しい食事を楽しんだ様子も伝わってきた。投稿を見たキム・ハヌル（韓国）や日韓の大勢のファンからは「お母さんもきれいですね」「ひさびさにままをみた!!」「よく似てる」「歳の離れた姉妹ですね」など、たくさんのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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