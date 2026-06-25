来月からパスポートの申請手数料が引き下げられます。値下げを前に申請を控える人が多く、今月は去年の半分にとどまっていることが分かりました。一方、来月以降は申請が集中することが予想され、受け取りに時間がかかる恐れがあるということです。富山市の県旅券センターでは、高岡支所を含めて申請する人が今年4月以降、徐々に減っているということです。県旅券センター長澤伸幸所長「申請を控えているのは