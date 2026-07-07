モスバーガーを展開するモスフードサービスが、7月15日より商品価格を値上げすると発表。消費者から悲鳴が上がっている。【写真】2個で5800円!! モスバーガーの『国産鰻重バーガー』“ハンバーガー1000円時代”に突入値上げに踏み切った理由は、円安の影響で米国や豪州から仕入れる牛肉などの仕入れ価格が上昇しているため。また、人件費やエネルギーコストが上がっていることも理由として挙げられている。モスバーガーの値上