モスバーガーが値上げです。「モスバーガー」を運営するモスフードサービスは、7月15日から約8割のメニューを値上げすると発表しました。値上げ幅は10円〜60円で、「モスバーガー」は470円（税込）から500円（税込）に、「テリヤキバーガー」は470円（税込）から490円（税込）に、「フレンチフライポテト」Mサイズは330円（税込）から340円（税込）にそれぞれ値上げされます。円安の影響で海外から輸入する牛肉やジャガイモなどの