金田一耕助の初登場から今年で80周年を記念して、横溝正史の代表作『八つ墓村』が完全新作として映画化される。新・金田一耕助を演じるのは、歌舞伎以外でも映像作品で幅広く活躍する尾上松也さん。メガホンを取るのは『呪怨』シリーズや『犬鳴村』を手掛けた清水崇監督。本作は2026年9月18日(金)に全国公開される。【画像】左上から時計回りに、井川辰弥役の奥智哉さん、金田一耕助役の尾上松也さん、森美也子役の堀田真由さん、