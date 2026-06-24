京都サンガF.C.は24日、モンテディオ山形へ期限付き移籍をしていたFW平賀大空(21)が復帰することを発表した。平賀は山形でJ2・J3百年構想リーグ12試合に出場。京都の公式サイトを通じ、「今年こそ京都の勝利に貢献できるように精一杯頑張ります!」と述べた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文●FW平賀大空(ひらが・そら)■生年月日2005年3月2日(21歳)■出身地兵庫県■身長/体重173cm/71kg■経歴神戸FC Jrユース-