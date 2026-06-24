　京都サンガF.C.は24日、モンテディオ山形へ期限付き移籍をしていたFW平賀大空(21)が復帰することを発表した。

　平賀は山形でJ2・J3百年構想リーグ12試合に出場。京都の公式サイトを通じ、「今年こそ京都の勝利に貢献できるように精一杯頑張ります!」と述べた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●FW平賀大空

(ひらが・そら)

■生年月日

2005年3月2日(21歳)

■出身地

兵庫県

■身長/体重

173cm/71kg

■経歴

神戸FC Jrユース-京都U-18-京都-山形

■出場記録

<2026シーズン>J2・J3百年構想リーグ12試合0得点

36試合2得点

<リーグカップ通算>6試合2得点

<天皇杯通算>4試合1得点

■コメント

▽京都側

「モンテディオ山形から帰ってきました。

今年こそ京都の勝利に貢献できるように精一杯頑張ります!

これからも応援よろしくお願いします!」

▽山形側

「半年という短い期間でしたがありがとうございました。

なかなかチームに貢献できず、悔しい半年間でしたが、モンテディオ山形での経験を自分のサッカーキャリアに行かせるように頑張ります。ありがとうございました」