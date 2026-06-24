京都FW平賀大空がレンタル中の山形から復帰「勝利に貢献できるように精一杯頑張ります!」
京都サンガF.C.は24日、モンテディオ山形へ期限付き移籍をしていたFW平賀大空(21)が復帰することを発表した。
平賀は山形でJ2・J3百年構想リーグ12試合に出場。京都の公式サイトを通じ、「今年こそ京都の勝利に貢献できるように精一杯頑張ります!」と述べた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FW平賀大空
(ひらが・そら)
■生年月日
2005年3月2日(21歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
173cm/71kg
■経歴
神戸FC Jrユース-京都U-18-京都-山形
■出場記録
<2026シーズン>J2・J3百年構想リーグ12試合0得点
36試合2得点
<リーグカップ通算>6試合2得点
<天皇杯通算>4試合1得点
■コメント
▽京都側
「モンテディオ山形から帰ってきました。
今年こそ京都の勝利に貢献できるように精一杯頑張ります!
これからも応援よろしくお願いします!」
▽山形側
「半年という短い期間でしたがありがとうございました。
なかなかチームに貢献できず、悔しい半年間でしたが、モンテディオ山形での経験を自分のサッカーキャリアに行かせるように頑張ります。ありがとうございました」
平賀は山形でJ2・J3百年構想リーグ12試合に出場。京都の公式サイトを通じ、「今年こそ京都の勝利に貢献できるように精一杯頑張ります!」と述べた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FW平賀大空
(ひらが・そら)
■生年月日
2005年3月2日(21歳)
■出身地
■身長/体重
173cm/71kg
■経歴
神戸FC Jrユース-京都U-18-京都-山形
■出場記録
<2026シーズン>J2・J3百年構想リーグ12試合0得点
<リーグカップ通算>6試合2得点
<天皇杯通算>4試合1得点
■コメント
▽京都側
「モンテディオ山形から帰ってきました。
今年こそ京都の勝利に貢献できるように精一杯頑張ります!
これからも応援よろしくお願いします!」
▽山形側
「半年という短い期間でしたがありがとうございました。
なかなかチームに貢献できず、悔しい半年間でしたが、モンテディオ山形での経験を自分のサッカーキャリアに行かせるように頑張ります。ありがとうございました」