シンガー・ソングライターの岡崎体育（36）が24日、公式サイトにて活動休止を発表した。【写真】ほっそり…今より10キロ痩せていてた岡崎体育のデビュー時公式サイトでは「岡崎体育活動休止のお知らせ」と題した文書を発表。「この度、岡崎体育は、心身の体調不良が続いていることから、医師の診断および本人の意向を踏まえ、当面の間、活動を休止する運びとなりました」と報告した。続けて「日頃より応援してくださっている