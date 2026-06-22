◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）ジーネキング（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父コントレイル）は１週前追い切りの１８日、美浦・Ｗコースで初コンビの菊沢一樹騎手を背に、ラスト１ハロン１１秒２（６ハロン８１秒７）を馬なりでマーク。併せたグランアルト（３歳１勝クラス）を２馬身ちぎって、改めて能力の高さを示した。鞍上も「折り合いや雰囲気を確認して、我慢が利いて