高市政権がいよいよ本腰を入れ始めた食品減税。ありがたいはずなのに、なぜかちっともワクワクしない経済対策今年2月の衆院選で争点となった「食品消費税0％」。高市政権がいよいよ本腰を入れ始めたのだが、出てきた案は税率が1％に下方修正されている上、実施は来年春と、迷走の感が否めない。やるだけマシ？それともやってもムダ？ふたりの識者と全力で考える！【写真】高市内閣が設置した国民会議【なぜこんなに遅くなった