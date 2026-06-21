¡Ú¤³¤³¤¬¥Ø¥ó¤À¤è¡ª ¿©ÉÊ¾ÃÈñÀÇ1¡ó¡Û¡Ö¿©ÉÊ¸ºÀÇ¡×¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤ä¤ë°ÕÌ£¤¢¤ë¤Î¡©
¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¤¤¤è¤¤¤èËÜ¹ø¤òÆþ¤ì»Ï¤á¤¿¿©ÉÊ¸ºÀÇ¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¤Á¤Ã¤È¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¤·ÐºÑÂÐºö
º£Ç¯2·î¤Î½°±¡Áª¤ÇÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¿©ÉÊ¾ÃÈñÀÇ0¡ó¡×¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¤¤¤è¤¤¤èËÜ¹ø¤òÆþ¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤¬¡¢½Ð¤Æ¤¤¿°Æ¤ÏÀÇÎ¨¤¬1¡ó¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢¼Â»Ü¤ÏÍèÇ¯½Õ¤È¡¢ÌÂÁö¤Î´¶¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¤ä¤ë¤À¤±¥Þ¥·¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤â¥à¥À¡©¡¡¤Õ¤¿¤ê¤Î¼±¼Ô¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¹Í¤¨¤ë¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â»ÔÆâ³Õ¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¹ñÌ±²ñµÄ¡Ú¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Û
¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬2Ç¯´Ö¸ÂÄê¤Î¡Ö¿©ÉÊ¾ÃÈñÀÇ0¡ó¡×°Æ¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯1·î¤Î¤³¤È¡£½Õ¤ò²á¤®¤Æ¤â¤¤¤Ã¤³¤¦¤ËÆ°¤¤Ê¤·......¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ0¡ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯1¡ó¤Ç»Ü¹Ô¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£
¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç½éÆ°¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Îº´Æ£¼£É§»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö0¡ó¤Ç¤¢¤ì1¡ó¤Ç¤¢¤ì¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤â¤È¤â¤ÈÁªµóÁ°¤ËÌîÅÞ¤È¤ÎÁèÅÀÄÙ¤·¤Î¤¿¤á¤Ë·Ç¤²¤¿À¯ºö¤Ç¡¢Í¿ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·è¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤âºâÌ³¾Ê¤¬¤³¤ÎË¡°Æ¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¯¡¢ÅÞÆâ¤Ç¸ÉÎ©µ¤Ì£¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êºâÌ³¾Ê¤Îµ¡·ù¤òÂ»¤Í¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÍèÇ¯½Õ¡£0¡ó°Æ¤ÏÎ©¤Á¾Ã¤¨¡£¤½¤Î´Ö¡¢Êª²Á¤Ï¤è¤ê¹âÆ......
¸ºÀÇ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³Â¿¤¯¤Î¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£
¡Öºâ¸»¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¸½¾ì¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¼Ò²ñÊÝ¾ã¹ñÌ±²ñµÄ¡¢ÄÌ¾Î¡Ø¹ñÌ±²ñµÄ¡Ù¤Ç¤¹¡×
¹ñÌ±²ñµÄ¤È¤Ï¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤¬º£Ç¯2·î¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÈÀÇ¤Î°ìÂÎ²þ³×¤Ë´Ø¤·¤ÆÄ¶ÅÞÇÉ¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¾ì¤Î¤³¤È¡£¼ÂÌ³¼Ô¤Ë¤è¤ë²ñµÄ¤Î¤Û¤«¤Ë12¿Í¤ÎÍ¼±¼Ô¤¬½¸¤á¤é¤ì¡¢¿©ÉÊ¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÌîÅÞ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¤È¸À¤¨¤ÐÊ¹¤³¤¨¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¼«¤é¤ËÀÕÇ¤¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¹ñÌ±²ñµÄ¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤À¤È¸À¤¤Æ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥±¡¼¥×¥´¡¼¥ÈÅª¤ÊÁÈ¿¥¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤³¤ÎË¡°Æ¤ò¼«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿µ½Å¤ËÎ©¤Á²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¹ñÌ±²ñµÄ¤«¤éNG¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ¿´¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¹â»ÔÆâ³Õ¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¹ñÌ±²ñµÄ¤Ç¡¢¿©ÉÊ¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Îºâ¸»¤ä³«»Ï»þ´ü¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙ¤«¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ï¼ÂÌ³¼Ô²ñµÄ
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÍèÇ¯4·î¤«¤éÀÇÎ¨1¡ó¤Ç¤Î¸ºÀÇ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤¬´ûÄêÏ©Àþ¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÍèÇ¯¤ÎÅý°ìÃÏÊýÁªµó¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»×ÏÇ¤âÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Íè½Õ¤Þ¤Ç»þ´Ö²Ô¤®¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¿©ÉÊ¾ÃÈñÀÇ1¡ó¤È¤¤¤¦À®²Ì¤Î°õ¾Ý¤¬¿§Ç»¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢ÁªµóÀï¤ËÎ×¤â¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¡ÚÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¾®Çä¤ê¤Î¸½¾ì!?¡Û
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Ê¤¼0¡ó°Æ¤¬Î©¤Á¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Ï¼Â¤Ï¡¢¾®Çä¤êÂ¦¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÉ¾ÏÀ²È¤Î»°±º·ÄÂÀ»á¤¬ÍýÍ³¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö1¡ó¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÌÌ¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤ËÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á0¡ó¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
Âç¤¬¤«¤ê¤Ê²þ½¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢½àÈ÷´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾Êý¡¢1¡ó¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀÇÎ¨¤ÎÀßÄê¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤À¤±¤ÇºÑ¤à¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢²¾¤ËÀÇÎ¨¤ò0¡ó¤ËÀßÄê¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ºÇÂç10¥õ·î¤«¤é1Ç¯¤Û¤É¤ÎÂÐ±þ´ü´Ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥·¥¹¥Æ¥à²þ½¤°Ê³°¤Ë¤âÌäÂê¤Ï¤¢¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¾®ÇäÅ¹Â¦¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²þ½¤¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥ÈÉéÃ´¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¾®µ¬ÌÏ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¿ôÉ´Ëü±ß¡¢Âç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤Ï1²¯±ßÄøÅÙ¤ÎÈñÍÑ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹Æ¬¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤¤¤¨¤ÐÈÎÇä¥Ç¡¼¥¿¤òµÏ¿¤¹¤ëPOS¥ì¥¸¤Ð¤«¤ê¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤ä²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ê£»¨¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï³Æ´ë¶È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÊÌ¤Î²þ½¤¡¢±¿ÍÑ¥Æ¥¹¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¾®Ìî»û¸ÞÅµÀÇÄ´²ñÄ¹¤Ï4·î8Æü¤Î¹ñÌ±²ñµÄ¸å¡¢ÀÇÎ¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é1¡ó¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¹Æ¬¤Ç¤Ï»öÁ°¤Î¹ðÃÎ¡¢ÃÍ»¥¤ÎÊÑ¹¹¡¢ÀÜµÒ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Îºî¶ÈÉéÃ´¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¡Ö²Ã¤¨¤Æ2Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦»þ¸ÂÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤Þ¤¿¸µ¤ÎÀßÄê¤ËÌá¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢²þ½¤¤·¤¿µ¡Ç½¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤½¤Î¸å¡¢³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤â¤Ã¤ÈÊÌ¤Î¤³¤È¤ËÅê»ñ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Í°ÕµÁ¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÉéÃ´¤ÎÂç¤¤¤¾®Çä¤ê¤Î¸½¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢À¸³èº¤µç¤ò´ËÏÂ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Ë¤Ï»¿À®¤Ç¤â¡¢ÊÌ¤ÎÊýºö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¤Þ¤¿¡¢¸ºÀÇ¤·¤Æ¤â¾¦ÉÊ¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤àÊØ¾èÃÍ¾å¤²á¤Î·üÇ°¤â¤¢¤ë¤¬¡¢»°±º»á¤Î¸«²ò¤ÏÌÀ²÷¤À¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢Å¹Æ¬²Á³Ê¤Ï¸ºÀÇ¤µ¤ì¤¿Ê¬¡¢¤¤Á¤ó¤È°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸½ºß¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Î²Á³ÊÉ½¼¨¤ÏÀÇ¹þ¤ß¤ÎÁí³ÛÉ½¼¨¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ØËÜÂÎ²Á³Ê500±ß¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê540±ß¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤È¡¢ÀÇÊÌ¤ÎËÜÂÎ²Á³Ê¤ÈÀÇ¹þ²Á³Ê¤òÊ»µ¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÜÂÎ²Á³Ê¤ò×ó°ÕÅª¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÔ¼«Á³¤Ç¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ê¡¢ÆÀºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¤¿¤À¤·¡¢¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤ÏÊ¿»þ¤Ç¤âÆü¡¹¡¢ÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë¤Ï1Ëü¤«¤é1Ëü5000ÅÀ¤â¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸ºÀÇ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤³¤Ç¤¤Ã¤Á¤ê¸ºÀÇÊ¬¤ÎÃÍ²¼¤²¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«²áÅÙ¤Ë´Æ»ë¤¹¤ë¤Î¤âÌäÂê¤Ç¡¢ÊØ¾èÃÍ¾å¤²¤òµ¿¤¤¡¢Å¹Æ¬¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬µ¯¤¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÚÉÊÌÜ¤´¤È¤ËÀÇÎ¨¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¡Û
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿©ÉÊ¾ÃÈñÀÇ¤ò1¡ó¤Ë²¼¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤Ç4.4Ãû±ß¤Îºâ¸»¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ð¤Îº´Æ£»á¤Ïºâ¸»¤ÎÂÅÅöÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦ÈãÈ½¤¹¤ë¡£
¡ÖÍ¿ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Êºâ¸»°Æ¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÀÇ¼ý¤Î¾å¿¶¤ìÊ¬¤ò»È¤ª¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¡¢¡ØÇÏ·ô¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ç°û¤ß¿©¤¤¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¼ÂºÝ¡¢ÀèÆü¤Î»²±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢3.1Ãû±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¤¥é¥óÀïÁè¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£Ç¯¤ÎºâÀ¯¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤¯¾å¿¶¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÀÇ¼ý¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÀÖ»ú¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÇ¼ý¤Î¾å¿¶¤ìÊ¬¤òºâ¸»¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ÏºâÀ¯µ¬Î§¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÃÕÀÛ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¸ºÀÇ¤Ï¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Îºâ¸»¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬º£¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¤¢¤êÊý¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ»ö¤¬¿Ê¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÀÖ»ú¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤â½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤Èº´Æ£»á¤Ï¸À¤¦¡£ÀÖ»ú¹ñºÄ¤ËÍê¤ë¤Î¤ÏÉéÃ´¤ÎÀèÁ÷¤ê¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢±ß¤äºÄ·ô¤ÎÇä¤ê¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¡¢2·î¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤¬½°±¡Áª¤Ç°µ¾¡¤¹¤ë¤È¡¢ºâÀ¯¤Î°²½¤ò·üÇ°¤·¤¿¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¡£Ä¹´ü¹ñºÄ¶âÍø¤Ï°ì»þ2.28¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢±ß¤Ï1¥É¥ë¡á156±ßÂæ¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£
±ß°Â¤¬²ÃÂ®¤¹¤ì¤ÐÅöÁ³¡¢Êª²Á¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤Þ¤êÊª²Á¾å¾º¤Î»Ù±çºö¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊª²Á¾å¾º¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
ÌîÊü¿Þ¤Ë¸ºÀÇ¤ò¿Ê¤á¤ì¤Ð¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤«¤é±ß¤ä¹ñºÄ¤¬Çä¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£±ß°Â¤ÈºÄ·ô°Â¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤
¤Ç¤Ï·ëÏÀ¡£¿©ÉÊ¾ÃÈñÀÇ1¡ó¤Ã¤Æ¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¡©
¡Ö»ä¤ÎÅú¤¨¤ÏNO¡£¿©ÉÊ¤ÎÀÇÎ¨¤ò°ìÎ§1¡ó¤Ë²¼¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍðË½¤Ê¤ä¤êÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¾ÃÈñÀÇ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºÇ¤âÆÀ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤µç¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¿©ÉÊ¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤È¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤ä¹âµé¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¿©ºà¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÉÙÍµÁØ¤¬ºÇ¤â²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ëÀ¯ºö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
º´Æ£»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÔÊ¿Åù¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿©¥Ñ¥ó¤È²Û»Ò¥Ñ¥ó¡¢¤Ä¤Þ¤êÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤ÈìÔÂôÉÊ¤òÊ¬¤±¤ÆÀÇÎ¨¤òÊÑ¤¨¤ë¹ñ¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÌÌ¤Ç¤âÍýÇ°¤ÎÌÌ¤Ç¤âÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¹ñÌ±¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢5Ô8000±ß¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢3000±ß¤ÎÉáÄÌ¤ÎÊÆ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¿©ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Îã¤¨¤ÐÌô¤ä¶µ°é¡¢¸÷Ç®Èñ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢À¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸ºÀÇ¤¹¤ëÀ¯ºö¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ä¤ÏÂç¤¤¤Ë»¿À®¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏË¤«¤Ê¿Í¤Ð¤«¤ê¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×
¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï»Ù½Ð¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢ÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤Æ¹ñÌ±¤Î²û¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Âç¿Ã¤ÎÆ°¤¤Ç¤¹¡£ÊÒ»³Âç¿Ã¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬ºòÇ¯11·î25Æü¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¡ØÁÅÀÇÆÃÊÌÁ¼ÃÖ¡¦Êä½õ¶â¸«Ä¾¤·Ã´Åö¼¼¡Ù¡¢¤Ä¤Þ¤êÆüËÜÈÇDOGE¡Ê¥É¡¼¥¸¡¿À¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¡Ë¤ÎÃ´Åö³ÕÎ½¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÇÀ©¤äÊä½õ¶â¤Î¸ú²Ì¤ò¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¡¢º£·î²¼½Ü¤Ë¤âÄêÎÌÅª¤Ë¼¨¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿â¤ìÎ®¤·¤Æ¤¤¿ÌµÂÌ¤Ê»Ù½Ð¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Êºâ¸»¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ëÀ¯Î¬¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤Ç¤¹¤è¡×
¿©ÉÊ¾ÃÈñÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£·îÃæ¤ËÃæ´Ö¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î·ëÏÀ¤ä¤¤¤«¤Ë¡½¡½¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Í§À¶ Å¯¡¡¼Ì¿¿¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡¡»þ»öÄÌ¿®¼Ò