クリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』では、『オッペンハイマー』（2023）『TENET テネット』（2020）に続き、作曲家ルドウィグ・ゴランソンが劇伴音楽を手がける。アカデミー賞の作曲賞に3度輝くゴランソンは、本作でも新しいチャレンジに挑んだようだ。 本国で公開された音楽のメイキング映像では、「オーケストラなし、これまで聴いたことのあるようなサウンドはなし」とい